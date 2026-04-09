-MOTOCICLISTA_ENXURRADA (1.3396194)\nUm motociclista foi salvo de uma forte enxurrada por pedestres em frente a uma oficina mecânica na tarde desta quarta-feira (8), no Setor Crimeia Leste, em Goiânia. As imagens mostram o momento em que o homem perde o equilíbrio e tenta se segurar na moto (assista acima).\nO resgate ocorreu durante um temporal que atingiu a capital com índices de até 99 milímetros, causando alagamentos, bloqueios em vias principais e acidentes com feridos. Além do susto no Setor Crimeia Leste, a chuva provocou o bloqueio temporário da Marginal Botafogo e deixou veículos ilhados em diversos pontos.\nNa Avenida 85, no trecho entre a Praça do Ratinho e a Praça Cívica, a força da água arrastou carros e um deles chegou a tombar na via.\nObra em erosão na Marginal Botafogo deve ser retomada no fim de semana