Principal sintoma das pedras nos rins são dores intensas, sangue na urina, náuseas e até vômitos, explicou o urologista. (Reprodução/ Pixabay)\nJá tomou água hoje? Se sim, quantos litros? O POPULAR conversou com especialistas que explicaram que o essencial é tomar de dois a três litros por dia para evitar os famosos cálculos renais. E ninguém quer parar no hospital porque deixou de tomar água não é? E olha que além da ingestão de água é preciso evitar o alto consumo de sódio,explica urologista.\nAo POPULAR, a estudante Noykarla Evangelista de 45 anos, contou que já teve pedras nos rins e que teve dores renais muito intensas. Ela disse tudo começou com uma ‘dorzinha’ praticamente insignificante e foi aumentando.\nComeça com desconforto, uma ‘dorzinha’ que você pensa que não é nada, pelo menos a minha dor foi assim. No dia eu estava meio estranha e não entendia, até que ela foi aumentando e se tornou insuportável. Dói demais, você deita não está bom, senta e também não. Fica tudo ruim. O que ajuda a melhorar é expelir a pedra e beber bastante água. Beber água é muito importante, pois os nossos alimentos de hoje tem muito sódio”,disse Noykarla Evangelista.