Irmãos Jadson e Jardem segurando a piraíba de 2 metros (Arquivo Pessoal/Jardem Martins Parreira)\nA Piraíba, também conhecida como "tubarão de água doce", é considerada o maior peixe de couro (sem escamas) da América do Sul. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), um animal adulto pode medir até 3,6 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos (kg). Encontrada nas bacias Amazônica e Tocantins-Araguaia, a espécie habita, principalmente, águas profundas de grandes rios, como poços e remansos, embora em alguns períodos possa ser vista na superfície. Recentemente, dois casos envolvendo a pesca do peixe gigante no Rio Araguaia chamaram a atenção.\nDe coloração cinza-escura com ventre branco, a "Rainha do Araguaia" possui boca ampla, olhos pequenos e uma cabeça larga que representa cerca de um quarto do corpo. Outro destaque são os seis barbilhões sensitivos localizados na parte frontal, que podem alcançar metade do comprimento do peixe. A espécie é piscívora, ou seja, alimenta-se de outros peixes.