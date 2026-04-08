-Vídeo (1.3394605)\nUm peixe gigante pescado no Rio Araguaia, no norte de Goiás, não pode ser consumido e deve ser devolvido à água, conforme determina a legislação ambiental. O caso chamou a atenção após um pescador esportivo fisgar uma Piraíba de 1,80 metro na Região da Viúva, área próxima ao município de Nova Crixás, conhecida pela prática da pesca esportiva, e soltá-la em seguida (veja vídeo acima).\nA Piraíba é uma das maiores espécies de peixes de água doce do Brasil. O consumo do animal é proibido, independentemente do tamanho ou da forma de captura. Na pesca esportiva, a legislação permite apenas a captura com fins recreativos, o registro e a devolução imediata do peixe ao rio.\nSegundo a legislação estadual, trata-se de pesca esportiva a modalidade “pesque e solte”, sem transporte ou abate do animal, como ocorreu neste caso. Pela regra em vigor em Goiás, algumas espécies são classificadas como em defeso permanente, com proibição total de captura para consumo, transporte ou comercialização (veja lista ao longo da reportagem).