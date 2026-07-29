A Polícia Científica confirmou, nesta terça-feira (28), a morte de peixes no Córrego Pernambuco, em Professor Jamil, na região centro-sul de Goiás. A contaminação foi provocada pelo derramamento de uma carga de produtos químicos tóxicos, que formou uma mancha rosa intensa e grande quantidade de espuma no manancial, após um caminhão pegar fogo na BR-153 na tarde de segunda-feira (27).\nO curso d'água atingido é um importante afluente do Rio Dourados. Exames preliminares realizados por peritos com sondas multiparâmetros detectaram que a água apresenta pH 5, índice considerado ácido e letal para a vida aquática.\nO titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), delegado Luziano de Carvalho, afirmou que o caso está sendo tratado como um possível crime ambiental de poluição, atingindo tanto o solo quanto o curso d'água. As equipes de investigação localizaram peixes mortos em diferentes trechos do córrego.