No céu de Goiás, onde cada segundo conta para salvar uma vida, um novo capítulo da história do Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO) começou a ser escrito. Pela primeira vez, o Centro de Operações Aéreas (COA) conta com mulheres na linha de frente de sua operação técnica, ocupando postos que, até então, eram um espaço exclusivamente masculino. Anaise Laurene de Paula Moreira, a tenente Anaise, de 38 anos, 15 deles dedicados à corporação, e Raissa Stival Marques, a soldado Stival, de 31, com dois anos e meio de farda, agora são os rostos do pioneirismo. Elas integram as equipes responsáveis pelo funcionamento e manobras de aviões e helicópteros em missões críticas de resgate e salvamento em Goiânia.\nA tenente Anaise atua como copiloto. Ela já havia passado pelo COA em 2024, mas a falta de aeronaves disponíveis na época limitou sua participação nas operações. Com a recente reativação da frota, ela retornou à unidade há cerca de uma semana. Já a soldado Stival atua como Operadora Aerotática e integra o grupo há um mês. Na última terça-feira (31), as duas militares trabalharam juntas pela primeira vez em uma missão.