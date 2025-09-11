As rodovias federais em Goiás passarão a ter um novo modelo de pedágio a partir do ano que vem, a começar pela chamada Rota Verde, que é o trecho de Goiânia até Itumbiara, passando por Rio Verde, a partir das BRs 060 e 452, em contrato de concessão que foi assinado em março deste ano. Até abril de 2026, de acordo com a concessão, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deve liberar o Consórcio Rota Verde Goiás a iniciar a cobrança em sete praças de pedágio no Estado. A liberação já pode ocorrer a partir de dezembro deste ano. No caso, será utilizado o sistema free flow, chamado também de eletrônico, em que não há cancelas e as praças de pedágio são virtuais.\nAinda de acordo com a empresa responsável pela concessão, “a data de início ainda não está definida, pois depende de parâmetros de melhorias e serviços que precisam ser implantados e, posteriormente, atestados pela própria ANTT”. Neste sistema, os veículos são monitorados nas praças de pedágio por câmeras que verificam as placas e/ou os adesivos tipo TAG para pagamento automático. “Ao longo da Rota Verde, de Goiânia a Itumbiara, serão instalados sete pórticos de cobrança que terão câmeras OCR para leitura de placa e leitores de TAG de pagamento automático. Na comparação com o modelo de praças de pedágio físicas, o pedágio eletrônico dá mais fluidez ao tráfego e é mais prático para os motoristas, que não precisam parar a viagem para efetuar o pagamento”, explica o consórcio.