Goiás registrou pelo menos um feminicídio a cada seis dias em dezembro de 2025. A maioria das vítimas tinha menos de 35 anos e os assassinos usaram métodos cruéis e variados, como facadas, pancadas com barras de ferro, estrangulamento e atropelamento com caminhão. A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) argumenta que o enfrentamento à violência contra a mulher tem sido uma das prioridades do governo estadual.\nO levantamento foi realizado pela reportagem com base nas notícias publicadas pelo POPULAR ao longo de dezembro. Além disso, foram identificados outros três casos de tentativa de feminicídio no mesmo período. Nos últimos anos, os episódios de feminicídio cresceram em Goiás. Ao todo, em 2024, foram registrados 56 casos de feminicídio, 55,56% a mais que os 36 casos contabilizados em 2018, ano mais antigo disponível na série histórica apresentada nas estatísticas da SSP-GO. Em 2025, foram registrados 23 casos no primeiro semestre. Esse número é 9,52% maior que os 21 casos registrados no mesmo período do ano passado e 53,33% superior aos 15 registros dos seis primeiros meses de 2018.