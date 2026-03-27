Após quase oito anos sem qualquer reajuste, o projeto de lei que aumenta os valores das pensões especiais relacionadas ao acidente com césio 137 foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) nesta quinta-feira (26). O texto com o aumento de quase 70% deve ser assinado nesta sexta-feira (27) pelo governador Ronaldo Caiado (PSD).\nO projeto, enviado pelo próprio governador à Alego no dia 17 de março, concede um aumento de 69,92% no valor mensal destinado às 603 vítimas com sequelas desde o acidente em Goiânia, ocorrido em setembro de 1987. O envio coincidiu com a estreia da minissérie da Netflix, Emergência Radioativa, no dia 18 deste mês. A produção audiovisual com cinco episódios reascendeu o debate sobre a memória desse que foi o maior acidente do gênero no Brasil e o maior do mundo ocorrido fora de uma instalação nuclear.