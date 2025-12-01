-pequi_branco.mp4 (1.3344092)\nA cidade histórica de Pirenópolis, no coração de Goiás, conhecida por suas belezas naturais e sua culinária rica em sabores do Cerrado, foi palco de uma descoberta que está impressionando moradores e visitantes: o pequi branco. A árvore do fruto foi encontrada na região de Jaranápolis, aldeia localizada em Pirenópolis, no entorno do Distrito Federal.\nO pequi é conhecido por sua coloração amarelada e por seu sabor irresistível entre os goianos. Sem dúvida, o fruto com arroz é um dos 'queridinhos' de muita gente, mas a iguaria também divide opiniões. Será que o fruto só existe mesmo em tons amarelados? O POPULAR conversou com um chef que desvendou o mistério e ainda deu dicas de como preparar pratos deliciosos.\nFruta rara é encontrada no interior de Goiás (Reprodução/ Instagram Samara Souza)