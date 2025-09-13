A dificuldade de sentir determinado cheiro pode ser sinal precoce do desenvolvimento de Alzheimer, segundo mostra um novo estudo alemão publicado na revista científica Nature Communications. Os autores do trabalho acreditam que é possível instrumentalizar esse sintoma para identificar casos prematuros da doença.\nJá havia evidências de que a perda de olfato estava associada a outras demências, como o Parkinson, afirma Paulo Caramelli, pesquisador e professor da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). "A redução desse sentido, a partir de certa idade, pode ser um marcador precoce de alguma doença neurodegenerativa. É algo para ficar alerta", diz.\nNos estudos mais recentes, essa condição também vem se consolidando como um preditor do Alzheimer. O especialista, entretanto, ressalta que não é preciso alarme. Antes de fazer o diagnóstico, é necessário descartar outras causas otorrinolaringológicas para essa perda sensorial, além de exames complementares para avaliar a cognição do paciente.