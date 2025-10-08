A Polícia Científica de São Paulo encontrou metanol adicionado em ao menos dois grupos de bebidas apreendidas durante ações de vigilância contra intoxicações no estado nas duas últimas semanas.\nPerícia aponta que metanol foi adicionado às garrafas e não é resultado de destilação natural. Não há ainda detalhes sobre se a adição foi feita de forma acidental ou proposital.\nConcentração do metanol encontrada nas bebidas foi o que fez a polícia constatar que o produto foi adicionado. O órgão não detalhou o quanto foi encontrado, mas disse que segue fazendo perícias de constatação e concentração nas amostras recolhidas pela Polícia Civil.\nEquipe de rapper Hungria rebate Ministério da Saúde e diz que laudo indica quadro de intoxicação por metanol\nProcedência de bebidas é conferida após intoxicações por metanol