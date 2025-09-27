A perícia técnica do caso de Nathaly Rodrigues, de 17 anos, vítima de descarga elétrica na Rua 20, no Centro de Goiânia, na terça-feira (23), será realizada uma semana após a tragédia, na terça-feira (30). Residente em Bonfinópolis, a cerca de 40 quilômetros da capital,a adolescente deixava o trabalho e retornava à cidade no fim da tarde, para uma prova no colégio. Ela morreu ao atravessar a Rua 20 durante o temporal que caía, quando pisou em um fio escondido pela pista alagada e sofreu um choque elétrico – eletroplessão, na nomenclatura técnica – causada pelo rompimento de dois fios.\nO operador de máquinas Wil Robson dos Reis, visto por câmeras de segurança junto com a jovem durante a travessia que resultou em sua morte, foi intimado a prestar esclarecimentos. Segundo o delegado titular do 1º Distrito Policial (DP) de Goiânia, Fernando Martins, o relato do operador foi compatível com as imagens do local.