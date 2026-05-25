A Prefeitura de Aparecida de Goiânia registrou queda de 37% no número de atestados médicos apresentados por servidores municipais após adotar novas regras de controle e validação dos afastamentos. Segundo a administração, a redução ocorreu após a implantação de critérios mais rígidos para análise dos documentos, em parceria com o instituto de previdência do município, o AparecidaPrev. O setor mais afetado foi a Educação, com redução de 30% desde o início do ano. Os servidores reclamam da medida.\nA parceria entre a Secretaria Municipal de Administração e o AparecidaPrev foi firmada por meio de um acordo de cooperação técnica. A resolução normativa que estabeleceu as novas regras foi instituída em agosto do ano passado. De acordo com a prefeitura, o número de atestados apresentados caiu de 1.219 em fevereiro e março de 2025 para 772, no mesmo período de 2026.