-Vídeo - Policial agride coletores (1.3418322)\nO perito criminal da Polícia Científica Ricardo Rezende de Morais sacou uma arma e agrediu coletores de lixo em uma rua de Goiânia. Um vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra o momento da violência, que aconteceu no Setor Negrão de Lima (assista acima). Depois do episódio, o Consórcio Limpa Gyn registrou uma denúncia na Polícia Civil (PC).\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do perito para pedir um posicionamento até a última atualização desta reportagem.\nImagens da câmera de segurança do caminhão mostram que o trânsito na rua estava parcialmente travado, devido ao serviço de coleta. Em seguida, o suspeito, possivelmente impaciente com a situação, desce do carro, dá um tapa no rosto de um dos trabalhadores e ainda saca uma arma. Depois, Ricardo parece continuar discutindo com o grupo, que não reage. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (1º).