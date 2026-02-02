Mesmo permitidos há mais de dois anos pelo Plano Diretor de Goiânia, os edifícios residenciais ao longo dos corredores estruturantes de desenvolvimento nas áreas adensáveis - como as avenidas 85, 90, T-63 e outras - sem garagens, ainda não se tornaram viáveis para o mercado imobiliário. A ideia de vender unidades habitacionais em condomínios verticais sem o espaço para os carros, com o argumento de uma melhoria para a mobilidade urbana, não é um desejo de moradores, mas já começa a agradar investidores. Empreendimentos com uma menor quantidade de vagas já estão sendo lançados na capital, endereçados a quem quer ter um imóvel para investir em aluguel de curta estadia.\nSegundo a Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic), até o momento, nenhum projeto foi aprovado utilizando o benefício de construir edificação sem garagem na capital. A Prefeitura observa que as edificações sem garagens em eixos de transporte ainda não foram “efetivamente adotadas pelo mercado imobiliário em seus novos projetos na capital”. “Esse é um ponto importante. O legislador veio com essa ideia para uma cidade mais verde, com menos carros, existe a regra, mas as pesquisas de mercado apontam que ainda há essa resistência de quem vai comprar. Já estão fazendo com menos vagas, mas com zero vagas acho que vai demorar, se é que vai ter”, afirma o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), Felipe Melazzo.