-Atropelamento (1.3305869)\nUma personal trainer foi atropelada de propósito por um motorista na Avenida Transbrasiliana, no setor Parque Amazônia, em Goiânia, ao protestar contra veículos que entram na contramão na Rua Solimões, onde mora. Um vídeo exibido pela TV Anhanguera mostra o momento em que Ana Carolina Viggiani para na frente do carro para impedir que ele entre na contramão.\nPor não ter o nome do suspeito divulgado pela polícia, O POPULAR não localizou a defesa dele.\nConfira os detalhes do primeiro atropelamento que a vítima sofreu no g1 Goiás: Triatleta é atropelada de propósito ao protestar contra motoristas na contramão em Goiânia; vídeo\nA Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) informou à reportagem que a Rua Solimões possui sinalização que determina que não é permitido subir a rua na contramão. Segundo a pasta, a sinalização foi revitalizada no início de julho deste ano e o trecho é mão única desde 2018.