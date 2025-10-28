-Vídeo: Personal trainer faz sucesso com vídeo bem-humorado em cemitério, em Indiara (1.3329542)\nA goiana e personal trainer Polyanna Lataliza, 43 anos, vem chamando atenção nas redes sociais com vídeos de humor que brincam com situações do dia a dia. O vídeo que viralizou recentemente foi gravado em Indiara, região sul de Goiás, e satiriza quem tem “marido que gosta de curtir fotos de mulher de biquíni”.\nNa gravação, a musa fitness caminha por um cemitério e apresenta os “imóveis ideais” para esses maridos: “Num terreno 2x1, ele vai amar. Acabamento diferenciado no mármore ou granito. Com a vizinhança tranquila, ele vai poder descansar sem nenhum estresse”, brinca, fingindo ser uma corretora de imóveis ao mostrar túmulos.\nLeonardo surpreende e faz dupla com cantor na porta de supermercado, em Goiânia