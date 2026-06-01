-suspeito_peruca.mp4 (1.3417203)\nUm homem de 28 anos foi preso em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, sob suspeita de utilizar vestidos e perucas para cometer furtos. Apelidado de "Ladrão da Peruca", ele é investigado por ter furtado o mesmo restaurante dez vezes, além de outros estabelecimentos comerciais. Os crimes, registrados por câmeras de segurança, ocorreram no setor Parque Amazônia, em Goiânia, e nos bairros Cidade Satélite São Luiz e Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), foi instaurado inquérito, mas ele já foi liberado.\nComo a identidade do suspeito não foi revelada, O POPULAR não conseguiu contato com sua defesa. Procurada por O POPULAR, a Polícia Civil (PC) confirmou a ocorrência de furtos no último domingo (31).\nEm entrevista à TV Anhanguera, Wellington Nagata relatou que o "Ladrão da Peruca" frequentava os locais utilizando diferentes perucas e roupas coloridas, como se estivesse fantasiado. 'Ele entrou em torno de 2 a 3 vezes na mesma semana, só pelo que vimos, ele entrou em torno de 10 vezes no total', contou Wellington.