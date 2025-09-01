-Cardume (1.3306456)\nUm pescador gravou um vídeo de um cardume de peixes gigante e levantou dúvidas nas redes sociais se era realmente real. A gravação foi feita por drone na sexta-feira (29) pelo pescador Weder Eustaquio de Oliveira. O vídeo mostra um grupo de peixes nadando pelo Rio Araguaia, no município de Novas Crixás, na região norte do estado.\nO vídeo teve muitos comentários positivos. 'A natureza é fantástica', disse um dos seguidores. Outro seguidor escreveu: 'Que a natureza continue dando espetáculo e os seres humanos respeitando'.\nSegundo o pescador, o fenômeno acontece todo ano durante o período de reprodução dos peixes, em que eles sobem o Rio Araguaia e fazem a migração para se reproduzir em locais mais adequados para a desova (Reprodução / Instagram de Pesca Viúva)\nPor outro lado, também teve uma repercussão negativa. Vários internautas questionaram se a gravação era real e afirmaram se tratar de uma reprodução gerada por Inteligência Artificial (IA). 'Tão natural quanto a pequena sereia, IA', disse um comentário. 'Isso está mais para girinos do que peixes', comentou outro seguidor.