-VÍDEO: PESCA DE PIRAÍBAS GIGANTES EM MENOS DE DUAS HORAS (1.3416678)\nO pescador Amintas Júnior Martins, de 35 anos, viveu uma experiência que considera inesquecível durante uma pescaria esportiva em Luiz Alves, distrito de São Miguel do Araguaia, no noroeste de Goiás. Em menos de duas horas, ele conseguiu fisgar duas piraíbas gigantes, uma das espécies mais impressionantes da bacia do Araguaia, mas que por ser protegida por lei, não pode ser consumida.\nOs peixes mediam cerca de 1,20 metro e 1,80 metro de comprimento. A captura aconteceu durante uma viagem realizada com amigos para a região, conhecida pela pesca esportiva. Ao POPULAR, o morador de Engenheiro Caldas, em Minas Gerais, Amintas contou que a viagem marcou a realização de um sonho antigo.\nTive o privilégio de fisgar dois peixes enormes: um de dois metros e outro de 1,80 m. Foi minha primeira vez em Goiás pescando, e realizar esse sonho de pegar uma piraíba foi incrível", afirmou com emoção.