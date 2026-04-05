-Vídeo (1.3394605)\nO pescador esportivo e influenciador digital Weder Eustaquio de Oliveira, de 40 anos, fisgou neste feriado de Sexta-feira Santa uma Piraíba de 1,80 metros no Rio Araguaia, em uma região próxima ao município de Nova Crixás, no norte goiano. Um vídeo compartilhado por Weder com O POPULAR mostra o momento em que ele e outro pescador seguram o animal dentro da água (veja acima).\nO fato aconteceu nesta sexta-feira (3), na Região da Viúva, local bastante procurado por pescadores na temporada de pesca esportiva. Após apresentarem o peixe gigante no vídeo, o pescador solta a Piraíba de volta no rio.\nPessoal, é o seguinte. Hoje, dia 3 de abril, aqui na Região da Viúva, nós pegamos essa Piraíba de 1,80 m, maravilhosa e saudável”, disse Weder segurando o peixe dentro da água.\nEm entrevista à reportagem, Weder Eustaquio contou que possui um canal de pesca e também organiza torneios na região. "Eu pesco como os guias da região, adquiri bastante experiência, conheço bem o rio, as técnicas e aprendi bastante", explicou.