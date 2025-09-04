-VÍDEO: Garota pesca graveto (1.3308470)\nO pequeno Heitor Garcia, de 5 anos, foi surpreendido ao achar que havia fisgado um ‘peixão’, quando na verdade pescou um graveto, no lago Serra da Mesa, no norte de Goiás. O registro foi feito durante uma pescaria no lago, e o menino acreditou ter fisgado um “peixão”, mas acabou tirando da água apenas um graveto.\nA pescaria aconteceu em julho e reuniu quatro gerações da família Garcia. O padrinho de Heitor, Rhusyvel Peterson, quem registrou a cena, contou em entrevista ao POPULAR que essa pescaria tinha um significado especial: levar o bisavô do menino, de 94 anos, para o que poderia ser sua última pescaria.\nEra meio que uma despedida, porque meu avô já está debilitado e ama a pesca. Então reunimos todos para esse momento. O intuito era que ele pescasse, mas acabou que o Heitor roubou a cena”, disse Rhusyvel.