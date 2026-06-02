-VÍDEO: PESCA DE PIRAÍBAS GIGANTES EM MENOS DE DUAS HORAS (1.3416678)\nAmintas Júnior Martins, de 35 anos, viveu um momento inesquecível durante uma pescaria esportiva em Luiz Alves, distrito de São Miguel do Araguaia, no noroeste de Goiás: em apenas duas horas, ele fisgou dois peixes gigantes e raros. O pescador capturou duas piraíbas, uma com 1,20 metro e outra com 1,80 metro de comprimento. A espécie, uma das mais impressionantes da bacia do Araguaia, é protegida por lei e, por isso, não pode ser consumida.\nA captura ocorreu durante uma viagem com amigos à região, famosa pela prática da pesca esportiva. Em entrevista para a repórter Mariana Guimarães, do O POPULAR, o morador de Engenheiro Caldas (MG), Amintas Júnior, revelou que a experiência foi a realização de um sonho antigo.\nTive o privilégio de fisgar dois peixes enormes: um de dois metros e outro de 1,80 m. Foi minha primeira vez em Goiás pescando, e realizar esse sonho de pegar uma piraíba foi incrível", afirmou com emoção Amintas Júnior.