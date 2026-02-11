-Onça cruza o Araguaia (1.3372891)\nUm pescador registrou o momento em que uma onça-pintada cruzou o Rio Araguaia, em Aruanã, no noroeste de Goiás. No vídeo, obtido pela TV Anhanguera, o homem se impressiona com a beleza e a habilidade do animal em enfrentar a água turva durante a cheia do rio (veja vídeo acima).\nOlha que lindeza ali, o tamanho dessa onça-pintada... Hoje, 10 de fevereiro de 2026. O tanto que é bonitona! Ela está brava, bicho. Ô trem lindo!... Olha o tanto que é bonita. Está cansada?”, narra no vídeo.\nGoiânia perde mais 20 árvores, cortadas em dois bairros\nAdolescente pega pirarucu de cerca de 80 kg; vídeo\nPescador mirim se irrita após pensar que tinha fisgado peixe e ser surpreendido no Lago Serra da Mesa; vídeo\nDo barco, o pescador grava e acompanha a onça até que ela termina a travessia. Segundo ele, o animal cruzou do território goiano para o Mato Grosso.