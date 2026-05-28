-Vídeo bombeiros - Resgate pescadores (1.3415676)\nQuatro pescadores passaram a noite em uma ilha após se perderem no Lago de Furnas, formado pelas águas do Rio Paranaíba. Segundo os bombeiros, uma ventania fez com que o grupo se perdesse e a canoa acabou ficando sem combustível. Os militares foram acionados pelos familiares e conseguiram resgatar os homens. O caso aconteceu em Itumbiara, no sul goiano (assista acima).\nOs pescadores se perderam na última segunda-feira (25), sendo que o resgate ocorreu no dia seguinte. Eles ficaram mais de 12 horas ilhados em um local conhecido como “Prainha do Vermelhão”. Apesar do susto, o grupo estava bem e não precisaram de atendimento hospitalar.\nAo POPULAR, o sargento dos bombeiros Fabiano Tizzo explicou que o Lago de Furnas é um manancial extenso que exige conhecimento da área.