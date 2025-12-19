Estão em bom ou ótimo estado geral, nas rodovias federais e estaduais de Goiás, 3.592 quilômetros (km), considerando pavimento, sinalização e geometria da via. Isso equivale a 46,8% dos 7.684 km analisados pela Pesquisa CNT de Rodovias 2025. O levantamento realizado neste ano mostra melhorias na classificação das estradas no Estado, haja vista que em 2024 apenas 27,8%, ou 2.140 km, eram tidos como bons ou ótimos. Trechos das BRs 060, 153 e 364, situadas no Sul goiano, tiveram as melhores posições, enquanto a GO-164 no Norte do Estado ficou como a pior avaliada.\nDivulgada nesta quarta-feira (17), a pesquisa, feita anualmente desde 1995 pela Confederação Nacional de Transportes (CNT), analisou neste ano a situação da malha rodoviária em 114.197 km de rodovias federais e estaduais no Brasil, ou seja, Goiás representa 6,7% do total pesquisado. Nos trechos percorridos, as equipes também identificaram 2.146 pontos críticos em todo o País. Esses pontos consistem em buracos grandes, erosões na pista, pontes estreitas ou caídas, entre outras situações de risco. Desse total, 26 estão no Estado, o equivalente a 1,2%, mas sua localização não foi divulgada com o estudo.