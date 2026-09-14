-VÍDEO: Erika no hospital esperando a mãe vir visitá-la (1.3455893)\nA enfermeira Érika Fernandes Viana, de 51 anos, que morreu após ser diagnosticada com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), era conhecida pela dedicação à profissão e pela disposição em ajudar quem estivesse por perto. Para familiares e amigos, ela era daquelas pessoas que faziam questão de reunir a família, ajudar quem precisava e até abrir mão dos próprios momentos de descanso para trabalhar.\nSegundo o sobrinho Danilo Fernandes em entrevista ao jornal O POPULAR, Érika tinha o hábito de ajudar pessoas que enfrentavam dificuldades. Ele conta que ela chegou a ajudar um homem que vivia em situação de vulnerabilidade na região da Baixada da Santa Marta, levando cestas básicas e produtos de higiene.\nEla era uma pessoa boa demais. Ela gostava demais de ajudar as pessoas. Tinha até um senhor, que eu nunca fiquei sabendo onde é que era nem nada, que ela ajudava na Baixada da Santa Marta. Ela disse que esse senhor passava muita dificuldade e ela gostava de levar cesta básica, levava itens de higiene para ele lá direto”, relatou.