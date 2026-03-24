Escorar-se em um barranco para descer até uma água suja e imprópria e, ali, tomar um banho improvisado na água gelada, enquanto se lavam roupas de forma precária. Isso faz parte da rotina de muitas pessoas em situação de rua em Goiânia. Na capital, o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) é o serviço público que oferece espaço destinado ao banho e à lavagem de roupas para esse público. No entanto, a estrutura não consegue absorver toda a demanda. Diante disso, a população em situação de rua lança mão de soluções improvisadas.\nNesta semana, Jane Kellen Duarte da Silva, de 44 anos, que estava em situação de rua, foi encontrada morta pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) no Rio Meia Ponte. Ela estava desaparecida havia dois dias, após ter sido levada por uma cabeça d’água. O corpo foi localizado na quarta-feira (18), preso a um tronco de árvore no leito do rio, nas proximidades do Setor Vila Galvão, a cerca de 15 quilômetros do ponto onde ela estava pela última vez: próximo à ponte da Avenida Independência sobre a Marginal Botafogo, no Setor Central.