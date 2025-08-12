A Polícia Federal (PF) investiga a extração e venda ilegal de ouro em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, São Paulo e Minas Gerais. De acordo com a PF, um grupo criminoso movimentou cerca de R$ 200 milhões com as atividades ilegais.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas dos suspeitos para que se posicionassem até a última atualização desta reportagem.\nOperação apreende aviões e prende suspeitos de movimentar R$ 15 bilhões com extração ilegal de ouro em terras indígenas\nPolícia e Semad fecham garimpo ilegal e aplicam mais de R$ 600 mil em multas\nPRF apreende 103 quilos em barras de ouro em Roraima\nA investigação identificou, conforme a PF, uma organização criminosa que comprava, transportava e vendia minérios de forma ilegal. A PF informou que o grupo abastecia empresas do setor de joias e também usava os valores obtidos com as vendas para lavar dinheiro e promover o enriquecimento ilegal.