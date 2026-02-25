A Polícia Federal cumpre 42 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (25) sob autorização do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), em uma apuração sobre suspeitas de desvios de emendas do ex-senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) e um dos seus filhos, o deputado Fernando Coelho Filho (União Brasil-PE).\nA operação, chamada Vassalos, tem o objetivo de apurar suspeitas de crimes em licitações e fraudes em licitações e contratos, além de peculato, corrupção, de dinheiro e organização criminosa. A Folha busca contato com o ex-senador e o deputado.\nFernando Bezerra Coelho foi ministro da Integração Nacional de Dilma Rousseff (PT) e líder do governo de Jair Bolsonaro (PL) no Senado. Já o filho foi ministro de Minas e Energia no governo Michel Temer (MDB).\nOs mandados são cumpridos nos estados de Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. Não houve buscas no Congresso Nacional.