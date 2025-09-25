Na manhã desta quinta-feira (25), a Polícia Federal deflagrou uma megaoperação contra o tráfico interestadual de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa em Goiás, Distrito Federal e outros oito estados. Ao todo, são cumpridos 64 mandados de busca e apreensão e 55 de prisão.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para posicionamento até a última atualização desta matéria.\nA Justiça também determinou o bloqueio de R$ 21 milhões em bens e contas bancárias. Em Goiás, os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Planaltina, Rio Verde, Silvânia, Ceres, Goianira, Nerópolis, Buriti Alegre, Itumbiara, Senador Canedo e Hidrolândia.\nOperação combate líderes de tráfico de droga em cinco estados e bloqueia R$ 2,5 milhões