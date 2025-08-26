A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados contra um servidor público suspeito de fraudes em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Niquelândia, no norte de Goiás. Segundo a corporação, foram bloqueados R$ 1.2 milhão em bens do investigado.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele.\nA PF informou que um dos dois mandados foram cumpridos na Agência da Previdência Social do município. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do INSS para se manifestar sobre o caso, por e-mail nesta terça-feira (26), às 8h45, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nInvestigação identificou 40 contas de laranjas\nSalário para mortos pode ter dado prejuízo de R$ 3 milhões\nVeja como aposentado do INSS pode recuperar dinheiro do golpe do débito automático