Uma operação da Polícia Federal (PF) realizada nesta quinta-feira (2) teve como alvo um grupo suspeito de contrabandear medicamentos de alto custo para câncer. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo um em Aparecida de Goiânia (GO), um em São Paulo (SP), um em Ribeirão Preto (SP) e outro em Cravinhos (SP). Conforme a PF, a venda ilegal dos remédios ocorria em várias partes do Brasil.\nVisto que os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para pedir um posicionamento.\nGoianas presas na Alemanha cobram R$ 21,5 milhões de indenização de companhia por troca de malas por bagagem com droga\nGrupo é suspeito de fraudar contratos para manejo de lixo com a Prefeitura de Nova Veneza e desviar mais R$ 3 milhões\nGrupo é preso suspeito de vender de atestados médicos falsos a exames de gravidez e teste de DNA