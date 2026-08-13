Uma operação da Polícia Federal investiga, nesta quinta-feira (13), possível esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas. Segundo pessoas próximas à investigação, a Pixbet e o advogado Nelson Wilians, cujo escritório atua na defesa de casas de aposta, estão entre os alvos.\nSegundo a PF, o grupo empresarial investigado usa contas no exterior para ocultar recursos vindos de bets.\nEm nota atribuída ao advogado Santiago Schunck, o escritório de Nelson Wilians afirmou que a relação com a PixBet é estritamente profissional e decorre da prestação de serviços de advocacia. Segundo o comunicado, a atuação do escritório em favor dos clientes não se confunde com as atividades empresariais por eles desenvolvidas.\n"O escritório repudia qualquer tentativa de associar a atuação profissional de seus advogados às atividades ou condutas atribuídas a seus clientes. Há que se tomar cuidado para não criminalizar a advocacia", afirma o advogado. Até a publicação desta reportagem, a Folha não tinha conseguido entrar em contato com a PixBet.