A Polícia Federal (PF) investiga uma suposta fraude em licitação conduzida pela Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) com dinheiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). De acordo com as investigações, um servidor terceirizado recebeu quase R$ 500 mil em pagamento indevido de vantagens. Ao POPULAR, a Seduc disse em nota que não houve nenhuma ação de busca e apreensão na sede da secretaria, em Goiânia ou em suas unidades administrativas no estado.\nComo os nomes dos envolvidos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas até a última atualização deste texto.\nForam cumpridos oito mandados de busca e apreensão contra pessoas jurídicas e físicas em Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, na manhã desta quinta-feira (7). De acordo com a PF, as investigações identificaram o pagamento de vantagem indevida a servidor terceirizado, estimado em cerca de R$ 465 mil.