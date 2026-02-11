A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (11) operação contra uma rede criminosa que difundia e trocava vídeos de abuso sexual contra mulheres sedadas.\nDe acordo com a corporação, as investigações foram iniciadas em 2025 após a Europol —a agência da União Europeia para cooperação policial— ter apontado a existência dessa rede abrangendo mais de 20 países. A PF investiga a participação de sete brasileiros.\nSegundo a Polícia Federal, foram identificados diversos usuários brasileiros que faziam parte do grupo em uma plataforma de bate-papo na internet. O objetivo era o compartilhamento de gravações de atos sexuais contra mulheres sedadas ou incapacitadas.\nMotociclista foge de abordagem policial em Goiânia, filma perseguição e posta provocação: 'Tenta na próxima'; vídeo\nCaixa de supermercado leva tapa de cliente, em Trindade; vídeo