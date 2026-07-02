A Polícia Federal cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em cidades do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (2) em uma operação que tem como principais alvos o ex-presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) Rodrigo Bacellar, o contraventor Adilsinho e o pastor Márcio Poncio.\nBacellar e Adilsinho já estavam presos, mas foram alvos de novos mandados, e Poncio foi preso durante a manhã. Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).\nUm dos alvos de busca e apreensão é Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador do Rio Sérgio Cabral. Procurada, a defesa de Bacellar ainda não se manifestou. A reportagem busca os advogados de Adilsinho, Poncio e Cabral.\nOperação da PF mira golpes com sites falsos de serviços públicos e uso de IA\nPF apura desvio de cota parlamentar em operação contra pessoas ligadas a líder do PL