O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal na noite desta segunda-feira (17), em São Paulo, quando se preparava para embarcar num voo para Dubai, nos Emirados Árabes. O sócio dele, Augusto Lima, também foi detido.
Vorcaro foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo integrantes da corporação que acompanham o caso, havia uma suspeita de que o banqueiro pudesse deixar o país para evitar a prisão. A assessoria de imprensa de Vorcaro ainda não comentou a prisão.
A operação, chamada de Compliance Zero pela PF, tem o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.