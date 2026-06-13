Peças de picanha personalizada com uma foto do craque Neymar se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais em Goiás nesta semana. O corte, anunciado pelo Frigorífico Goiás, ganhou repercussão após o anúncio das peças ser feito como a “Promoção do Hexa”.\nO vídeo já ultrapassou 1,3 milhão de visualizações. Nos comentários, os internautas se dividem entre o apoio à iniciativa e a reclamações sobre o preço do corte. “Aí você vai ver o preço da picanha e está lá, R$ 215 o quilo. Não dá”, criticou um usuário.“Grande promoção. Tudo pela metade do dobro”, ironizou outro.\nAlguns internautas parabenizaram o estabelecimento e solicitaram a abertura de filiais em outros estados. “Pelo amor de Deus, vem para o Rio de Janeiro”, escreveu um seguidor na publicação.\nFrigorífico é alvo de ação de R$ 500 mil após usar cartaz contra petistas