- drogas itaruma aviao (1.3433302)\nO piloto do avião carregado com cocaína Henrique Donizeti Ferri, de 32 anos, foi preso após as equipes da Polícia Militar (PM) encontrarem o pai e a esposa dele o esperando em uma rodovia. As informações foram apuradas pela repórter do g1 Goiás, Rafaella Barros. Segundo o comandante do 5° Batalhão Rodoviário, coronel Heber Souza Bastos, o suspeito tinha um celular por satélite e estava passando instruções aos familiares. O caso aconteceu na zona rural de Itarumã, no sudoeste goiano.\nEm um veículo Ford Ka, estavam o pai, a esposa e um amigo. Ele [o piloto] deu a localização na estrada onde era para o carro vir buscá-lo. Eles tinham combinado um sinal para que ele saísse do mato e entrasse no carro. Era piscar o farol três vezes. O pessoal nosso acompanhou, chegou lá no local e aí as equipes fizeram a abordagem", revelou o coronel.