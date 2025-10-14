-AVIAO_SANTOs (1.3323504)\nO piloto Maurício Braga Araújo, de 71 anos, disse em entrevista à TV Anhanguera que nasceu de novo após o avião que pilotava cair sobre uma casa no Setor Santos Dumont, em Goiânia. Ele teve cortes na cabeça e em uma das mãos. Geralda de Souza Furtado, de 67 anos, dona da casa onde o avião caiu escapou ao sair para abrir o portão para o filho.\nNasci de novo. Tentei fugir de obstáculos como postes. Tinha medo dos fios de alta tensão por conta de incêndio", afirmou o piloto.\nVeja entrevista do piloto à TV Anhanguera: Piloto de avião que caiu em casa diz que focou em desviar da fiação\nO Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que está ciente da situação e afirmou que durante a ação inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, "preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação".