O piloto Maurício Braga Araújo, de 71 anos, teve alguns ferimentos, mas está bem, de acordo com a esposa (Arquivo pessol/Wallas Fidelis e Arquivo Pessoal/ Sônia Ferreira)
O piloto Maurício Braga Araújo, de 71 anos, que caiu com um avião de pequeno porte sobre uma casa em Goiânia, é conhecido pelo cuidado e rigor nas manutenções da aeronave, segundo a esposa, Sônia Ferreira Braga de Araújo. O piloto voltava de um encontro de aviação em Jataí, no sudoeste goiano.
Ele é muito calmo e equilibrado. Sempre segue todas as normas, é disciplinado, faz os exames todos os anos e checa tudo. Pilota há 20 anos e comprou esse avião. Ele sempre viaja", disse a esposa.