O piloto do avião monomotor que caiu sobre uma casa em Goiânia nesta segunda-feira (13), Maurício Braga de Araújo, de 72 anos, é professor do Instituto Federal de Goiás (IFG), na capital. Segundo a esposa dele, Sônia Ferreira Braga de Araújo, o marido dá aula de Física para os cursos de Engenharia da instituição.\nMesmo agora que ele já está caminhando para a aposentadoria, chega fim de semana ele entra no computador e fica resolvendo exercício de física. Não para de jeito nenhum, ama estudar”, contou.\nAvião que caiu sobre casa teve problema no motor, diz esposa de piloto\nDona da casa escapou de ser atingida por avião ao abrir portão: 'Deus tirou ela', diz filha\nAvião cai sobre casa, em Goiânia\nConforme Sônia, o marido cursou Física e Matemática na Universidade de Brasília (UNB), Engenharia Civil na Universidade Federal de Goiás (UFG), fez pós-graduação em Física em Paris, na França, e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).