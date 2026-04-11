-Vídeo - Pouso de emergência avião Trindade (1.3396820)\nOs motores do avião que fez um pouso de emergência na zona rural de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, pararam de funcionar. A informação foi revelada aos bombeiros tanto pelo piloto quanto pelo examinador, que eram os dois ocupantes da aeronave. À repórter Ludmilla Rodrigues, da TV Anhanguera, a major Regiane Cavalcante disse que os homens foram encontrados conscientes e orientados.\nEles relataram que, quando no retorno para a pista de pouso, no aeródromo aqui de Goiás, perceberam que os dois motores pararam. E, como estava aqui próximo da cidade, das casas, ele teve a expertise de retirar a aeronave dessa rota, encontrando esse local para fazer o pouso de emergência”, explicou a militar.\nO examinador recusou transporte a uma unidade de saúde. Já o piloto, de 72 anos, sofreu ferimentos na cabeça e foi levado de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Conforme apurado pela TV Anhanguera, o idoso já recebeu alta.