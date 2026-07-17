-piloto_goiano_voo.mp4 (1.3434216)\nO piloto Pedro Augusto Vilela, de 33 anos, viralizou nas redes sociais ao mostrar como é comandar jatos executivos por destinos de luxo na Europa, como Portugal (POR), Itália (ITA) e França (FRA). Natural de Iporá, na Região Oeste de Goiás, ele revelou que ser piloto é viver um sonho de criança, e que pretende continuar crescendo e a cada vez mais alcançar sonhos ainda maiores (assista ao vídeo acima).\nAo POPULAR, Pedro Augusto contou que chegou a cogitar o curso de medicina para atender a um pedido do pai, que é fazendeiro, no entanto, falou mais alto a vocação que nasceu ainda na infância, época em que ia de bicicleta até o aeroporto de sua cidade natal apenas para ver as aeronaves de perto.\nQuando a gente não está voando, dependendo do lugar que está, dá para conhecer a cidade e aproveitar curtindo os lugares, mas com aquela consciência de que 'Eu estou aqui a trabalho, não estou na minha diversão ou no meu momento de férias', então a rotina é um pouco diferente porque você tem aquela responsabilidade, que a qualquer hora você pode ser acionado', contou Pedro.