Goiano identificado como Gustavo Martins de Oliveira, de 21 anos, está entre os dois mortos na queda de um avião em Confresa, no Mato Grosso. Gustavo estava pilotando o avião e seu corpo será enterrado em Piranhas, cidade do interior de Goiás. Mateus Costa, de 26 anos, também estava no avião e era mato-grossense.
Segundo informações da TV Anhanguera, o corpo de Gustavo já saiu de Mato Grosso e a previsão é que chegue em Goiás até às 14h.
O POPULAR entrou em contato com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para saber qual foi o motivo da queda e se a aeronave estava registrada na Anac, mas não teve retorno.