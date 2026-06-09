-VÍDEO (1.3420078)\nUm piloto de paramotor mostrou algumas das belezas de Goiás em ângulos inéditos. Além disso, Lazaro Paixão narra e filma os detalhes das belas paisagens da Chapada dos Veadeiros. Em alguns dos vídeos ele mostra vários destinos turísticos como cachoeiras, formações rochosas, vegetação, além de um voo no Buraco das Araras e até ao Vale da Lua (veja vídeo acima).\nEm um dos vídeos publicados neste domingo (7), Lazaro Paixão se encanta com o lugar e mostra o rio em meio às rochas e até à vegetação na Chapada dos Veadeiros. “Estou acompanhando essas maravilhas na região da Chapada dos Veadeiros. Essa vegetação é muito diferente”, observou Lazaro ao sobrevoar a região.\nO piloto que acompanha tudo por uma visão aérea, além de narrar e filmar, descreveu em uma postagem como uma “aventura no Goiás”. O conteúdo foi recebido por um internauta até como um tratamento. “Psiquiatra por nos proporcionar essa carona maravilhosa!”, informou um seguidor. Outro o elogiou: “Muito perfeito. Belo registro”.