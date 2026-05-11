Referência em sustentabilidade e gestão de bovinos, Fazenda Conforto promoveu troca de conhecimento entre os principais nomes do agronegócio brasileiro (Divulgação/Escritório João Domingos Advogados)\nUm piloto de avião mostra como foi operação para estacionar 36 aviões de luxo e quatro helicópteros na fazenda Conforto, em Goiás. Segundo Marcell Andrade Nascimento, a pista é tão grande que poderia até suportar grandes aeronaves comerciais e recebe agricultores e pecuaristas durante evento realizado todo ano na fazenda, localizada em Nova Crixás, na região norte do estado.\nSegundo Marcell, por não se tratar de um aeródromo com torre de controle, foi necessário um grupo de pessoas da área para dar instruções e informar os pilotos, a fim de garantir a segurança dos voos e ordenar o fluxo das aeronaves. Para isso, balizadores da área precisaram ser contratados, para mostrar ao piloto ou tripulação onde será a área de parada. A ação é feita com sinais.