-Avião caindo (1.3355250)\nUm piloto identificado como Luiz Ricardo Leite de Almeida, de 40 anos, era goiano e morreu após o avião que pilotava cair na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro (RJ). O acidente foi filmado por banhistas que estavam no local e mostra o monomotor caindo na água.\nDe acordo com as informações apuradas pela TV Anhanguera, a investigação do caso está sendo feita pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) mas ainda não se sabe ao certo o que causou o acidente.O POPULAR fez contato com o órgão para atualizações, mas não teve retorno.\nLuiz Ricardo Leite de Amorim (Reprodução/TV Anhanguera)\nO acidente aconteceu na tarde do último sábado (27) e, de acordo com o g1 do Rio de Janeiro, a aeronave realizava um serviço de publicidade na área e apenas o piloto estava a bordo no momento da queda.